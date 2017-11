Avaí deixa de lado situação favorável do adversário em jogo decisivo

Série A 29/11/2017 | 07h51 Atualizada em

Avaí volta a enfrentar o Santos no Brasileirão, depois do empate sem gols no turno

O Avaí vai enfrentar o Santos na última e decisiva rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe azurra precisa vencer na Vila Belmiro e torcer por tropeços de rivais diretos na briga pelo rebaixamento. Por outro lado, o Peixe tem a situação “resolvida” no Brasileirão, garantido na Libertadores do próximo ano. No entanto, os atletas do Leão não acreditam em facilidade no confronto das 17h de domingo.

— Estamos na bola há alguns anos e sabemos que não existe essa história de sangue doce. Muitos jogadores querem renovar seus contratos, quem receber chance vai querer mostrar valor. Será difícil, uma camisa pesadíssima, o Elano (treinador) querendo se firmar como técnico, então vai ser um jogo duro e que vamos encarar com seriedade — comentou o zagueiro Betão.

O Avaí precisa vencer o jogo e ainda torcer contra dois dos três adversários diretos: Coritiba, Sport e Vitória, que enfrentam Chapecoense, Corinthians e Flamengo, respectivamente. A equipe catarinense vai para Santos embalada pelas duas vitórias seguidas, sobre Palmeiras e Atlético-PR, que a mantiveram viva para tentar a permanência na última rodada do Brasileirão.

— Futebol não é ciência exata, acontecem coisas inexplicáveis. Não conseguíamos um bom desempenho em casa e quando precisou, conseguimos as duas vitórias importantíssimas para a busca pela permanência. Em um momento de pressão e necessidade, a equipe correspondeu — lembrou o xerife azurra.

