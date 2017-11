Avaí conquista o título do Catarinense júnior sobre a Chapecoense

Futebol de base 05/11/2017 | 19h36 Atualizada em

O Avaí conquistou o título do Campeonato Catarinense júnior. Jogando em casa, o time azurra perder por 2 a 0 para a Chapecoense. No entanto, como havia vencido a primeira partida também por 2 a 0, em Chapecó, ficou com o caneco por ter melhor campanha. Após o apito final, festa na Ressacada.

A Chapecoense foi valente e ameaçou a equipe mandante. Ainda no primeiro tempo, o Verdão abriu o placar com Silvano. Na etapa complementar, pressionando o adversário, chegou ao segundo, anotado contra. Faltou um gol para a Chape conseguir o título. Com melhor campanha no torneio sub-20, o Avaí ficou com o título da competição.

