Avaí baixa valor dos ingressos e espera apoio da torcida em confronto decisivo

Precisando do apoio da torcida para somar pontos e escapar do rebaixamento, a diretoria do Avaí baixou o valor dos ingressos para o jogo contra o Bahia, na quarta-feira, às 19h30min, na Ressacada. O preço é de R$ 10 (setores descobertos) e de R$ 20 (setores cobertos). Os bilhetes podem ser adquiridos nesta terça na secretaria do clube, das 14h às 18h, e na quarta na bilheteria, a partir das 9h.

O Leão precisa vencer para continuar com chances de escapar do rebaixamento. O técnico Claudinei Oliveira fará mudanças na equipe titular e aposta na força da torcida para encarar os baianos. Com Leandro Silva suspenso, o veterano Maicon deve ganhar um lugar na equipe na lateral direita. Na esquerda, João Paulo volta de suspensão e deve ficar no lugar de Capa.

O Bahia faz campanha de recuperação e, no último compromisso pela Série A do Campeonato Brasileiro, venceu a Ponte Preta por 2 a 0. O time já soma 42 pontos e está na 10ª colocação, muito perto de confirmar a fuga do rebaixamento. Já o Avaí precisa da vitória para seguir com chances de escapar do Z-4.

