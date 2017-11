Avaí arranca empate com Cruzeiro nos acréscimos

Brasileirão 15/11/2017 | 21h24 Atualizada em

Ficou mais fino o fio de esperança que segura o Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro. O ponto do empate em 2 a 2 com o Cruzeiro vale pouco para a conta pela permanência. Porém, a forma que ocorreu no Mineirão, nesta quarta-feira, dá alento. Depois de sair na frente e tomar a virada, a equipe azurra conseguiu a igualdade nos acréscimos do segundo tempo. Ainda assim, o Leão vai precisar vencer todos os três jogos que ainda tem pela frente e torcer contra os rivais.

O próximo duelo é às 20h de segunda-feira, na Ressacada, quando o Avaí enfrenta o Palmeiras. Na sequência, os adversários serão Atlético-PR (Ressacada) e Santos (Vila Belmiro).

A vitória da Ponte Preta sobre o Atlético-PR na abertura da rodada fez o Avaí entrar em campo ainda mais pressionado. Pressão que ficou maior pelo volume de jogo cruzeirense. Nos primeiros 15 minutos de partida, o Leão teve 35% de posse e passou mais da metade do tempo com ela no campo de defesa. Então um pênalti caiu do céu para desafogar o sufoco. Aos 21, Romulo desmontou na área na tentativa de alcançar uma esticada para ele. Penalidade marcada e convertida por Junior Dutra. Fábio chegou a tocar na bola, mas ela encontrou a rede.

O time azurra tomou mais pressão e o goleiro Douglas teve de trabalhar, e bem, em tentativas de Thiago Neves aos 30 e aos 35 minutos. A grande intervenção do duelo particular entre os dois jogadores ocorreu aos 42. Depois de cruzamento que a defesa não conseguiu afastar, o meia cruzeirense dominou dentro da pequena área, girou e bateu com força. O guarda-metas espalmou em cima da linha para assegurar a vantagem mínima, parcial e azurra.

Dos vestiários o Cruzeiro voltou com maior intensidade e manteve a presença no campo de ataque. Continuou também o embate entre Douglas e Thiago Neves. Até que aos 14 o goleiro do Avaí não conseguiu intervir. A bola alçada na área encontrou o craque da Raposa livre entre os zagueiros, no meio da área. Ele ajeitou e mandou inapelável para empatar o jogo. Seis minutos depois, faltou poucos metros para Marquinhos completar a boa jogada individual e conseguir recolocar o Leão na dianteira.

Mas o Cruzeiro não arrefeceu. Seguiu em cima e conseguiu a virada. Em falha de Alemão, que teve a bola tomada na frente da sua área por Judivan, que encontrou Robinho. Douglas saiu com os pés, afastou e derrubou o jogador da Raposa. Leandro Vuaden apontou para a marca da cal. Dela, Judivan bateu com categoria para converter a penalidade máxima. A equipe demorou para assimilar o golpe, mas acordou em tempo de chegar ao empate. Já nos acréscimos, Caio César cruzou para encontrar a cabeça de Junior Dutra e ele colocar a redonda na rede, o 2 a 2 no placar do Mineirão e a esperança no corações azurras.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO – 2

Fábio; Rafael Galhardo (Bryan), Léo, Digão e Diogo Barbosa (Judivan); Henrique, Lucas Romero, Robinho, Thiago Neves e Rafinha; Jonata (Élber). Técnico: Mano Menezes

AVAÍ - 2

Douglas; Maicon, Alemão, Betão e João Paulo; Judson, Wellington Simião, Pedro Castro (Luanzinho), Marquinhos (Caio César) e Júnior Dutra; Romulo (Maurinho). Técnico: Claudinei Oliveira

GOL: Thiago Neves, aos 14 do segundo tempo, e Judivan, aos 33 do segundo tempo (C). Junior Dutra, aos 21 do primeiro tempo e aos 47 do segundo tempo (A).

CARTÕES AMARELOS: Digão, Léo e Thiago Neves (C). Douglas e Judson (A).

ARBITRAGEM: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por José Eduardo Calza e Maurício Coelho Silva Penna (trio do RS).

LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte

