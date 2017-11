Austrália empata com Honduras no primeiro jogo da repescagem para Rússia-2018

San Pedro Sula 10/11/2017 | 23h02

A Austrália empatou com Honduras por 0 a 0 nesta sexta-feira, no Estádio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, no jogo de ida pela repescagem para a Copa do Mundo da Rússia-2018.

Diante de 39 mil torcedores hondurenhos, os australianos perderam duas ótimas oportunidades, uma em cada tempo, diante de um adversário apático, que pouco lembrou a seleção que obteve a vaga para a repescagem nas eliminatórias da Concacaf.

Sem o atacante Alberth Elis (Houston Dynamo, MLS), Honduras perdeu movimentação no ataque, com Romell Quioto (também do Dynamo) isolado na frente.

O outro homem do ataque, Anthony el 'Choco' Lozano (Barcelona), recebeu poucas bolas na frente e quase não ameaçou o goleiro Mathew Ryan.

Já a Austrália se posicionou melhor em campo, com Aaron Mooy e Massino Luongo partindo do meio do campo para armar Joshua Risdon e Aziz Bench, que criaram diversas oportunidades.

Na chance mais clara de gol, Tomi Juric ficou cara a cara com o goleiro Donis Escober, após falha do zagueiro Henry Figueroa, mas incrivelmente chutou para fora.

Os australianos perderam outra grande oportunidade no segundo tempo, quando Juric completou de cabeça um cruzamento na cara do gol, mas Escober salvou milagrosamente espalmando sobre o travessão.

A partida de volta será disputada na próxima quarta-feira, em Sidney.

A Austrália busca sua quinta participação em uma Copa do Mundo, enquanto Honduras trata de conseguir a quarta.

* AFP