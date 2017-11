Atleta cai, pedala 15 km machucada e fica com a prata no ciclismo nos Jasc

Superação 07/11/2017 | 17h39 Atualizada em

A medalha pode ser de prata, mas ninguém vai tirar da ciclista Ana Luísa Panini o sentimento de vitória da prova de Marathon nos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc). A blumenauense superou todas as adversidades para terminar a prova na segunda colocação, após sofrer uma grave quedra durante o percurso. Ela juntou as forças para se recuperar e cruzar a linha de chegada atrás de Tânia Pickler, de São José.

Com corte na cabeça e braços esfolados, Ana Luísa emocionou-se ao cruzar a linha de chegada. Foi consolada pelo noivo, Marcelo Moser, que também disputou a prova. Precisam também receber os primeiros socorros na ambulância após o término da prova.

— O pneu da bike travou em uma pedra na descida e, como eu estava em alta velocidade, não consegui evitar a queda. Levantei e só pensei em continuar pedalando — relata a atleta, que pedalou mais 15 quilômetros em estrada de chão até o fim da prova, acompanhada de perto por uma ambulância.

O espírito esportivo da ciclista foi reconhecido também pelas adversárias na prova. Para a campeã Tânia Pickler - que percorreu os 57 quilômetros no interior de Lages em 2h54min02 -, Ana demonstrou os pré-requisitos que um atleta precisa ter para se superar nas provas. Em 2015, as duas estiveram no pódio, mas em posições inversas.

— A Ana mostrou que é uma guerreira e espero que ela se recupere logo — desejou.

O terceiro lugar ficou com Karoline Meyer, de Florianópolis. No total, 17 competidoras completaram a prova.

Góes leva no masculino

No Marathon masculino, que contou com 66 competidores, a medalha de ouro ficou com Gilberto Veiga de Góes, de Santo Amaro da Imperatriz (2h06min32). Ele faturou sua segunda medalha no ciclismo dos Jogos Abertos deste ano. A outra, também de ouro, foi na prova de estrada.

Completaram o pódio os atletas Gustavo Freitas, de Joinville (2h08min51), e Gabriel Machado da Silva, de Chapecó (2h09min01), respectivamente 2º e 3º colocados.

Brusque encaminha o título do ciclismo

Com boa pontuação nas cinco provas do ciclismo até agora, a equipe de Brusque deixa encaminhado o título da modalidade nos Jasc 2017.

- Precisamos esperar o boletim oficial para somar a pontuação do Marathon. Mas nosso bicicross é forte e estamos otimistas para ganhar o troféu de ouro - disse Eduardo Gohr, coordenador de Brusque.

O bicicross encerra o ciclismo nos Jasc 2017 nesta quarta-feira. A prova tem início previsto para as 9h. A pista fica ao lado do ginásio Jones Minosso.

