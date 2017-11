Atentado suicida deixa 14 mortos em Cabul

Cabul 16/11/2017 | 14h57

Ao menos 14 pessoas morreram em um atentado executado por um homem-bomba do lado de fora de um salão de casamento em Cabul no qual acontecia uma cerimônia, anunciaram as autoridades.

O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou o ataque em um comunicado difundido por sua agência de propaganda Amaq.

O homem-bomba tentou entrar no edifício, mas foi bloqueado no controle de segurança, onde detonou a carga explosiva, informou o porta-voz da polícia de Cabul, Abdul Basir Mujahid.

"Alguns policiais estão entre as vítimas", disse.

Os partidários do poderoso governador da província de Balkh (norte), Atta Mohammad Noor, estavam reunidos na festa, no momento da explosão. Noor não estava presente, informou um de seus assessores.

* AFP