Atentado no Iraque mata 24 pessoas

Kirkuk 21/11/2017 | 13h37

Ao menos 24 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas nesta terça-feira em um atentado com carro-bomba em Tuz Khormatu, cidade ao norte de Bagdá, indicaram à AFP autoridades locais.

A caminhonete, conduzida por um suicida, explodiu em um mercado de frutas e legumes localizado no centro da cidade em uma hora de grande movimento, indicou uma autoridade do serviço de segurança.

No total, segundo o último balanço, 24 pessoas morreram, indicou o prefeito Adel Chakour al-Bayati. E mais de 80 pessoas foram feridas, incluindo cerca de 20 gravemente, de acordo com o médico Mohammed Kamal, do hospital geral de Tuz Khormatu.

O deputado turcomano Niazi Maamar Oglu estimou que um atentado desta magnitude não acontecia nesta cidade "há muitos anos".

Logo depois do ataque, um toque de recolher foi decretado na cidade, informou à AFO Mehdi Taqi, responsável pela segurança no âmbito do Conselho provincial de Salaheddin.

O ataque ainda não foi reivindicado, mas todos os indícios apontam para o grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Há alguns dias, as forças iraquianas retomaram do EI a última localidade que ainda controlavam no país.

"Ainda há zonas a oeste de Tuz Khormatu que servem de refúgio ao EI e que nós vamos limpar muito em breve", garantiu Taqi.

Tuz Khormatu, cidade de 150.000 habitantes onde vivem turcomanos, curdos e árabes, foi palco de uma onda de violência durante sua retomada pelas forças iraquianas das áreas disputadas com os curdos em outubro.

Há tempos, a situação é de grande tensão entre curdos e turcomanos.

* AFP