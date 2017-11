Atentado do EI contra deslocados na Síria deixa 26 mortos (OSDH)

Beirute 17/11/2017 | 15h47

Ao menos 26 pessoas morreram nesta sexta-feira (17) no leste da Síria em um atentado com carro-bomba contra um grupo de deslocados, atribuído ao grupo extremista Estado Islâmico (EI), informou a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Doze crianças estão entre as vítimas deste atentado, cometido contra uma concentração de deslocados na província de Deir Ezzor, onde os extremistas perdem terreno frente às ofensivas que buscam expulsá-los da Síria.

"Dezenas de pessoas ficaram feridas e o balanço de vítimas pode ser revisado para cima. Há feridos em estado grave", detalhou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

Os deslocados se dirigiam à província vizinha de Hassake, no nordeste da Síria, onde foram instalados campos para acolhê-los em território curdo, disse Rahman.

A província de Deir Ezzor é atualmente cenário de duas ofensivas paralelas para tomar das mãos do EI os últimos territórios sob seu controle. Os extremistas controlam cerca de 25% dessa província petroleira.

De um lado estão as forças do governo de Bashar al-Assad, apoiadas pela aviação russa, e do outro os combatentes curdos e árabes das Forças Democráticas Sírias (FDS), apoiadas pelos Estados Unidos.

Devido aos confrontos, muitos civis tentaram fugir das últimas zonas dos extremistas.

O atentado ocorreu em um posto de controle das FDS, indicou Rahman.

* AFP