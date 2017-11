Cairo 28/11/2017 | 10h57

Onze "elementos terroristas" foram mortos em um ataque das forças de segurança em Ismaïlia, no noroeste do Egito, anunciou nesta terça-feira o ministério do Interior.

Os confrontos começaram depois que as forças de segurança lançaram uma operação contra um local suspeito de servir de depósito para material de contrabando destino a jihadistas na península do Sinai, onde um ataque contra uma mesquita fez mais de 300 mortos na sexta-feira.

* AFP