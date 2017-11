As 10 obras de arte mais caras da histórias vendidas em leilões

Nova York 16/11/2017 | 07h17

A venda na quarta-feira, por 450,3 milhões de dólares, de "Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci, coloca esta obra excepcional na liderança dos quadros mais caros vendidos em leilões, incluindo comissões e outras taxas.

O ranking não leva em consideração as vendas privadas, cujos valores não são divulgados com frequência.

Como exemplo, durante um evento privado no fim de 2015 a casa Christie's teria vendido um quadro do americano Willem De Kooning por 300 milhões de dólares ao investidor Kenneth Griffin, segundo a imprensa. E um colecionador suíço teria vendido uma obra de Gauguin também por US$ 300 milhões em fevereiro de 2005, segundo o jornal New York Times.

1 - "Salvator Mundi" de Leonardo da Vinci, vendido em 15 de novembro de 2017 por 450,3 milhões de dólares na Christie's de Nova York.

2 - "As mulheres de Argel (versão 0)", óleo de Pablo Picasso vendido por 179,4 milhões de dólares em 11 de maio de 2015 na Christie's de Nova York.

3 - "Nu Deitado", de Amedeo Modigliani, vendido por 170,4 milhões de dólares em 9 de novembro de 2015 na Christie's de Nova York.

4 - "Três estudos de Lucian Freud", um tríptico de Francis Bacon, vendido por 142,4 milhões de dólares em 12 de novembro de 2013 na Christie's de Nova York.

5 - "O grito", de Edvard Munch, vendido por 119,9 milhões de dólares em 2 de maio de 2012 na Sotheby's de Nova York.

6 - Tela sem título de Jean-Michel Basquiat, vendido por 110,5 milhões em 18 de maio de 2017 na Sotheby's de Nueva York.

7 - "Nu, folhas verdes e busto", de Pablo Picasso, vendido por 106,4 milhões de dólares em 4 de maio de 2010 na Christie's de Nova York.

8 - "Silver Car Crash (Double Disaster)", de Andy Warhol, vendido por 105,4 milhões de dólares em 13 de novembro de 2013 na Sotheby's de Nova York.

9 - "Muchacho con pipa" (Rapaz com cachimbo), outra obra de Pablo Picasso, vendido por 104,2 milhões de dólares em 5 de maio de 2004 na Sotheby's de Nova York.

10 - "Nurse" (Enfermeira), um quadro icônico de Roy Lichtenstein, vendido por 95,37 milhões em 9 de novembro de 2015 na Christie's de Nova York.

