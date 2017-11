Arsenal, Lazio e Milan buscam vaga no mata-mata da Liga Europa

Paris 01/11/2017 | 15h37

Distante do topo da Premier League, o Arsenal quer encontrar o foco na Liga Europa para se garantir no mata-mata da competição, nesta quinta-feira, enquanto a Lazio volta ao Estádio Olímpico depois da polêmica com os adesivos de Anne Frank vestindo camiseta da rival Roma.

Os londrinos vão tentar continuar vencendo para manter o 100% de aproveitamento na competição continental. Na quinta-feira, recebem o Estrela Vermelha no Emirates Stadium em busca de três pontos que colocariam automaticamente os comandados de Arsène Wenger na próxima fase, que inicia em fevereiro.

Os Gunners, a nove pontos do líder Manchester City no Campeonato Inglês, chegam ao jogo após duas vitórias seguidas no torneio caseiro, contra Swansea (2-1) e Everton (5-2).

A Lazio também conquistou todos os pontos possíveis na Liga Europa. A vaga no mata-mata se confirmaria mesmo com derrota para o Nice no Estádio Olímpico. No entanto, o jogo está marcado pela indignação geral causada pela torcida organizada do time, que colou adesivos com a escritora judia Anne Frank vestindo camiseta da Roma.

Anne Frank ficou conhecida por detalhar em diário sua vida em Amsterdam durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Ela morreu em um campo de concentração.

Outro dos aspirantes ao título, o Milan quer vencer o AEK em Atenas, depois de empatar sem gols no primeiro jogo entre as equipes jogando em casa. A vitória colocaria os italianos na próxima fase.

Destaque também para a visita do Everton ao Lyon, um dos jogos mais equilibrados da rodada. Os ingleses flertam perigosamente com a zona de rebaixamento na Premier League e são o lanterna do grupo da Liga Europa. Já os franceses querem continuar a sequência de três vitórias seguidas na Ligue 1.

-- Programação da quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa, pelo horário de Brasília:

Grupo A

(16:00h) Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Astana (KAZ)

Slavia Praga (CZE) - Villarreal (ESP)

Grupo B

(16:00h) Young Boys (SUI) - Dinamo Kiev (UCR)

Partizan Belgrado (SRB) - Skenderbeu (ALB)

Grupo C

(16:00h) Istambul Basaksehir (TUR) - Hoffenheim (ALE)

Ludogorets (BUL) - Sporting Braga (POR)

Grupo D

(16:00h) Rijeka (CRO) - Austria Viena (AUT)

AEK Atenas (GRE) - AC Milan (ITA)

Grupo E

(16:00h) Apollon Limassol (CYP) - Atalanta (ITA)

Lyon (FRA) - Everton (ING)

Grupo F

(16:00h) FC Copenhague (DIN) - FC Fastav Zlin (CZE)

Lokomotiv Moscou (RUS) - FC Sheriff Tiraspol (MDA)

Grupo G

(18:05h) Steaua Bucarest (ROM) - Hapoel Beer Sheva (ISR)

Viktoria Plzen (CZE) - Lugano (SUI)

Grupo H

(18:05h) Arsenal (ING) - Estrella Roja (SRB)

Colonia (ALE) - BATE Borisov (BLR)

Grupo I

(18:05h) Vitoria Guimaraes (POR) - Olympique de Marselha (FRA)

Salzburgo (AUT) - Konyaspor (TUR)

Grupo J

(18:05h) Hertha Berlim (ALE) - Zorya Louhansk (UCR)

Athletic Bilbao (ESP) - Östersund (SUE)

Grupo K

(18:05h) Lazio (ITA) - Nice (FRA)

Vitesse (HOL) - Zulte-Waregem (BEL)

Grupo L

(18:05h) Real Sociedad (ESP) - Vardar Skopje (MKD)

Rosenborg (NOR) - Zenit (RUS)

* AFP