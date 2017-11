Arcebispo venezuelano denuncia "agendas ocultas" em diálogo governo-oposição

Caracas 20/11/2017 | 22h07

O chefe da Igreja Católica na Venezuela, o monsenhor Diego Padrón, denunciou nesta segunda-feira "agendas ocultas" entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição às vésperas das negociações que empreenderão em 1 e 2 de dezembro na República Dominicana.

"O diálogo foi desvalorizado pela desconfiança da população em relação a seus atores. Ninguém confia no governo, porque não garante sinceridade, e muitos acreditam na oposição. Há agendas ocultas", disse Padrón, presidente da Conferência Episcopal Venezuelana (CEV), em uma entrevista radiofônica.

O governo e a oposição venezuelana protagonizaram tentativas fracassadas de aproximação desde que iniciaram no final de 2016, com mediação do Vaticano, negociações que fracassaram entre acusações mútuas de descumprimentos.

Apesar das críticas, Padrón defende o sucesso da nova tentativa de uma busca por soluções para a grave crise política e econômica do país.

"Se este diálogo não chegar a melhorar a situação, voltaremos a perder uma ocasião muito importante para conseguir estabilidade", afirmou.

Delegados de Maduro e da coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) já entraram em acordo sobre uma agenda para o encontro da semana que vem, anunciou na quinta-feira passada o chanceler dominicano, Miguel Vargas, sem detalhar os assuntos que serão tratados.

* AFP