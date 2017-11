Arcebispo Dom Wilson Tadeu Jönck recebe Medalha Anita Garibaldi

Moacir Pereira 22/11/2017 | 03h00 Atualizada em

Arcebispo Dom Wilson Tadeu Jönck foi homenageado com a Medalha do Mérito Anita Garibaldi, a maior condecoração do Estado de Santa Catarina. Entre as autoridades presentes o presidente da Regional Sul 4 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Francisco Salm, Bispo de Tubarão.

Turismo

Balneário Camboriú está na expectativa de viver em 2018 o melhor verão dos últimos anos. Já nos fins de semana e feriados, o movimento tem sido muito maior do que em anos anteriores. As agências de turismo também só dão boas notícias. A CVC, maior operadora nacional, revelou que o aumento da reserva de leitos em Balneário Camboriú foi um espanto, em relação a Florianópolis. Na capital passou de 3.298 leitos em 2016 para 3.283 em 2017, enquanto em Balneário Camboriú pulou em um ano de 14.180 para 19.657 leitos reservados.



Celos: déficit

Os empregados aposentados da Celesc sofrerão um desconto mensal em seus proventos de 11%, em função de novo déficit registrado na Fundação Celesc de Seguridade Social (Celos). Este novo rombo é de investimentos negativos, sem resultados, que vem desde 2015. Atualmente, os inativos já pagam 3,89% de déficits anteriores que, acrescidos de outros 7% deverão atingir 11%. Até agora 15 processos administrativos já foram instaurados contra ex-diretores da fundação. Os aposentados andam revoltados.



Polo Náutico

Santa Catarina continua se destacando na produção de barcos de recreio - passou São Paulo e hoje é o maior polo náutico do Brasil. A Schaefer Yatchs já produziu pelo menos 3 mil unidades, com destaque para as lanchas de 30 pés, maior sucesso nacional de vendas. Márcio Schaefer, o fundador e presidente, anunciará amanhã, durante comemoração dos 25 anos da empresa, a construção de modelos de 77 pés, a remessa de unidades de 51 pés para o Nordeste, Paraguai e Miami.



Informática

O engenheiro Moacir Marafon, fundador e diretor da Softplan, a maior empresa de software aplicado do Judiciário, foi homenageado pelo ministro Gilberto Kassab e pelo governador Raimundo Colombo. Ex-criador de suínos em Xavantina, veio estudar em Florianópolis e 27 anos depois comanda uma das maiores empresas de alta tecnologia do país. Tem mil empregados e renovou o sistema de trabalho dos colaboradores.

