Arábia Saudita: Trump acusa detidos por corrupção de 'sangrar' país

Washington 06/11/2017 | 22h42

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou alguns dos vários príncipes, ministros e empresários detidos por corrupção na Arábia Saudita de ter "sangrado" o país, mostrando um claro apoio ao rei Salman e ao príncipe herdeiro Mohamed ben Salman após o expurgo saudita.

"Tenho inteira confiança no rei Salman e no príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Sabem perfeitamente o que fazem", escreveu Trump no Twitter.

"Alguns dos que são tratados com dureza 'sangraram' seu país durante anos", acrescentou Trump, que deve chegar nesta terça-feira à Coreia do Sul.

Dezenas de personalidades políticas e empresários foram detidos neste final de semana no que as autoridades sauditas descreveram como uma operação contra a corrupção, incluindo o bilionário príncipe Al Walid bin Talal.

As drásticas medidas contra empresários afetarão a confiança dos investidores e ameaçam o programa de reformas Vision 2030, criado pelo príncipe Mohamed, de 32 anos.

O expurgo antecipa uma reestruturação sem precedentes no reino, já que o príncipe Mohamed destrói assim o modelo de governo que tinha consenso entre a família real, concentrando um poder extraordinário.

* AFP