Apple anuncia lucro de 19% horas antes de lançar iPhone X

San Francisco 02/11/2017 | 22h17

A Apple reportou nesta quinta-feira (2) um aumento em seus ganhos de 19% a 10,7 bilhões de dólares, enquanto as vendas de iPhones aumentaram mais que o esperado no último trimestre.

Os lucros líquidos subiram 19% com relação a um ano atrás e chegaram a 10,7 bilhões no quarto trimestre, fechado em 30 de setembro, informou a companhia. O volume de negócios subiu 12%, a 52,6 bilhões de dólares.

Os resultados da Apple elevaram imediatamente o valor de suas ações em mais de 3%, a 173,50 dólares, a algumas horas do lançamento de seu novo iPhone X, um produto guardado com ansiedade pelos consumidores.

A Apple vendeu mais iPhones, mais tablets iPads e mais computadores Mac que no mesmo período do exercício anterior. As vendas de telefones chegaram a 46,7 milhões de unidades nos últimos três meses que encerraram o ano fiscal do grupo.

"Estamos muito felizes, tivemos um encerramento muito forte para o grande ano fiscal de 2017, com renda recorde no quarto trimestre, crescimento anual de todas as nossas categorias de produtos e foi o melhor quarto trimestre para o setor de serviços", disse Tim Cook, CEO da Apple no comunicado sobre os resultados.

"Esperamos uma grande temporada de festas (de fim de ano) e com o lançamento do iPhone X, que está começando precisamente neste momento, não podemos estar mais entusiasmados enquanto oferecemos nossa visão do futuro com este espantoso aparelho", acrescentou.

A Apple fechou seu ano fiscal anual com lucro de 48,35 bilhões de dólares.

* AFP