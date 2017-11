Após ser hospitalizado, técnico do Liverpool se sente "muito bem"

Londres 17/11/2017 | 16h52

O técnico do Liverpool, o alemão Jurgen Klopp, afirmou estar se sentindo "muito bem", depois de ser hospitalizado na quarta-feira.

"Me sinto muito bem. Eu tenho 50 anos agora, eu preciso me acostumar com isso", brincou o técnico em coletiva de imprensa.

O NHS (serviço público de saúde) não é tão ruim como você acham. Não estou doente, o que é uma boa notícia", continuou Klopp.

Na quarta-feira, o técnico alemão havia sido hospitalizado "por medidas de precaução" após "passar mal", segundo nota publicada pelo Liverpool.

O técnico voltou a treinar a equipe na quinta-feira, segundo a imprensa britânica.

* AFP