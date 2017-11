Após completar 50 jogos pelo Avaí, Junior Dutra promete "contribuição na reta final"

Atacante 17/11/2017 | 18h12 Atualizada em

Junior Dutra é o artilheiro do Avaí na temporada com 16 gols Foto: Cristiano Estrela / Diário Catarinense

Junior Dutra foi decisivo para que o Avaí somasse um ponto no último jogo, contra o Cruzeiro, e não perdesse o ânimo na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto passado, ainda, foi especial não apenas pelos dois gols de sua autoria. O artilheiro do Leão na temporada, com 16 tentos, atingiu sua 50ª partida pelo clube que defende desde o início do ano. Uma conquista pessoal que embala o atleta para atingir a meta coletiva da equipe: escapar do rebaixamento.

— É uma marca importante de jogos em menos de um ano. Só tenho que agradecer a confiança de todos no clube, pois ter essa sequência de partidas sem auxílio de outros profissionais é muito difícil. Estou contente no Avaí, com os 16 gols que marquei até então e quero continuar dando minha contribuição nessa reta final — disse o jogador de 29 anos.

Depois de passar quatro rodadas sem marcar gol, o atacante do Leão reencontrou as redes. Espera que ter novamente o privilégio de comemorar um tento logo no próximo compromisso do Avaí. Ele e seus companheiros enfrentam o Palmeiras, às 20h desta segunda-feira. A equipe precisa vencer para continuar com chances de evitar a queda para a Série B.

— Diante do Palmeiras é vencer ou vencer. Estamos encarando essa partida como final de Copa do Mundo e convoco o torcedor do Avaí para estar do nosso lado, lotando a Ressacada e jogando junto com o time. Estamos vivos e o nosso time é guerreiro. Vamos buscar nosso objetivo até o último minuto da Série A — garantiu.

