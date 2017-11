Angelotti vai à CBF e manifesta preocupação dos clubes de SC com a arbitragem 

Futebol 14/11/2017 | 17h09 Atualizada em

A reta final do Campeonato Brasileiro reserva emoções na parte de cima e de baixo da tabela, e, a exemplo de anos anteriores, a arbitragem entra no foco das equipes. Para mostrar que os clubes catarinenses estão preocupados com o apito e não querem ser prejudicados nas últimas rodadas da competição, o presidente da Federação Catarinense de Futebol (FCF) esteve na Comissão de Arbitragem da CBF nesta terça-feira.

— Estamos apreensivos e preocupados com a definição das campanhas dos nossos clubes nos certames nacionais. A disputa está muito difícil. É fundamental a permanência da dupla catarinense na Série A e na Série B para 2018 — frisa o presidente da FCF Rubens Renato Angelotti.

O diretor do Departamento de Arbitragem da FCF, Marco Antônio Martins, também participou do encontro com o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Coronel Marcos Marinho. Os dirigentes catarinenses aproveitaram para apresentar os projetos realizados no Estado.

Na Série A, restam ainda quatro rodadas para o encerramento do Brasileirão. O Avaí está em situação mais complicada, pois é o vice-lanterna do campeonato e precisa vencer os próximos jogos para permanecer na elite. Nesta quarta, o Leão encara o Cruzeiro, no Mineirão. Já a Chapecoense venceu o Santos na noite de segunda e praticamente garantiu a permanência na Primeira Divisão.

A situação do Figueirense ainda preocupa na Série B. O time joga nesta terça contra o Vila Nova, às 20h30min, no Serra Dourada, e se vencer praticamente assegura a permanência na Segunda Divisão. O Criciúma também entra em campo nesta terça, às 19h15min, em casa, contra o Náutico, e pode carimbar matematicamente um lugar na competição.

