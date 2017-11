Andrea Pirlo anuncia aposentadoria do futebol

Roma 06/11/2017 | 13h17

O italiano Andrea Pirlo, campeão da Copa do Mundo 2006 e bicampeão da Liga dos Campeões com o Milan, anunciou neste domingo que vai encerrar a carreira aos 38 anos.

"Minha aventura com o New York City FC termina, mas também minha história como jogador profissional", escreveu Pirlo em sua conta no Twitter. O italiano agradeceu a família e "cada clube pelo qual tive a honra de jogar e cada companheiro que estive feliz em jogar".

Pirlo deixou a Juventus no final da temporada 2014-2015, após ganhar a Serie A pela sexta vez, sendo quatro com a Velha Senhora e duas com o Milan.

O meia já havia dito que esta temporada seria sua última. No domingo, o time foi eliminado nas semifinais da conferência leste do campeonato MLS.

Formado no Brescia, Pirlo defendeu a Inter de Milão e o Reggina antes de chegar ao Milan, clube pelo qual conquistou a Liga dos Campeões em 2003 e 2007.

Em 2011, chegou à Juventus para brilhar e acrescentar mais quatro títulos do Scudetto e um da Copa da Itália ao seu salão de conquistas. O último jogo no futebol europeu foi a derrota para o Barcelona na final da Champions, em 2015.

Peça chave da conquista da Copa do Mundo em 2006, Pirlo defendeu a seleção italiana em 116 oportunidades e balançou a rede 13 vezes.

* AFP