André Luís elogia Henan e deixa para o técnico decidir sobre ataque do Figueirense

Atacante André Luís tem recebido elogios do técnico do Figueirense Foto: Luiz Henrique / Figueirense

Titular do Figueirense nas últimas três partidas, André Luís tem recebido elogios do técnico Milton Cruz. Autor de um dos gols da equipe na vitória sobre o Brasil de Pelotas por 2 a 0, sábado, o atacante deve seguir na equipe para o duelo desta terça-feira, contra o Oeste. Com isso, o artilheiro do Alvinegro na Série B do Campeonato Brasileiro, Henan (12 gols), deve ficar na reserva novamente.

— Isso eu deixo para o professor. É uma decisão dele. O Henan é nosso artilheiro, não tem que contestar isso, vamos trabalhar. O importante é sair dessa situação, livrar o quanto antes. Quem jogar o Milton vai estar bem servido — disse André Luís sobre a titularidade no ataque da equipe.

Última contratação do Figueirense para a disputa da Série B, o atacante chegou ao Scarpelli na metade de setembro e, aos poucos, conquistou espaço no clube. Com Henan em boa fase e o atacante Nicolas Careca como primeira opção no banco na época, André Luís teve de esperar uma oportunidade. E ela apareceu com a lesão do goleiro alvinegro na competição e a seca de gols dos atacantes do Figueira.

— Tenho me dedicado bastante nos jogos que eu participei. Foram alguns bons jogos, mas a bola não estava entrando, mas tive paciência, que uma hora ia sobrar e eu tinha que estar preparado. Em questão do jogo fora, contra o Ceará já fizemos uma boa partida, já demonstramos outro comportamento, mas por um detalhe não conseguimos a vitória. Mas acho que estamos preparados, bem focados para trazer essa vitória fora de casa — destacou o atacante.

A partida contra o Oeste esta marcada para as 20h30min desta terça, na Arena Barueri. O Figueirense, que soma 42 pontos na tabela, ainda precisa de pelo menos mais quatro pontos para assegurar a permanência na Segunda Divisão.

— Temos um elenco muito qualificado. Pessoal que entra dá conta do recado. Na zaga que acho que ainda não tinha jogado junto, não tomaram gol. Para ver a força que o elenco tem. Isso é muito bom, está aparecendo no momento certo. Estamos focados em conseguir fazer esses três pontos, e somar até o final — ressalta André Luís.

