André Gomes e Sergi Roberto desfalcam Barça por um mês

Barcelona 01/11/2017 | 13h02

O Barcelona informou nesta quarta-feira que os meias André Gomes e Sergi Roberto vão desfalcar a equipe por pelo menos um mês, depois de sentirem lesões musculares no jogo da Liga dos Campeões contra o Olympiacos.

Sergi Roberto fez exames que confirmaram uma "ruptura fibrilar no bíceps femoral da coxa direita", o que o tira dos gramados por cinco semanas. O jogador foi substituído por Gerard Deulofeu a um minuto do intervalo.

Já o português André Gomes sofreu "lesão no bíceps femoral da coxa direita", que também aconteceu nos últimos 15 minutos de jogo, após entrar no lugar de Denis Suárez. "No seu caso, o tempo de desfalque é entre três e quatro semanas", afirmou o Barça em comunicado.

Ambos vão perder os próximos jogos da Liga espanhola contra Sevilla e Leganés, assim como a viagem para enfrentar a Juventus na Liga dos Campeões.

* AFP