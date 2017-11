Alto risco: Avaí não pode mais perder se quiser evitar o rebaixamento

Série A 13/11/2017 | 08h15 Atualizada em

A derrota para o líder Corinthians, no sábado, escancarou a dificuldade que o Avaí terá na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Se a situação já era complicada, o revés por 1 a 0 para o time paulista, na Arena Itaquera, deixou o cenário mais duro, já que o Leão não pode perder uma partida sequer se quiser manter as esperanças de continuar na elite.

Estacionado nos 35 pontos conquistados, o Avaí chegaria, no máximo, aos 47 se vencer os quatro confrontos que tem pela frente, diante de Cruzeiro (F), Palmeiras (C), Atlético-PR (C) e Santos (F). Caso perca um desses jogo, a pontuação máxima a atingir será de 44 pontos – número que, no momento, representa risco de rebaixamento de cerca de 50%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, especialista em cálculos no futebol.

O cenário fica ainda mais complicado em cada ponto a menos na equação: 43 (76% de risco de cair), 42 (92%), 41 (98%). O primeiro compromisso com obrigação de vitória é na quarta-feira. Às 19h30min, o Leão vai ao Estádio do Mineirão para enfrentar o Cruzeiro.

