Alterado, Ratko Mladic é retirado da audiência do TPII

Haia 22/11/2017 | 08h57

O ex-líder militar dos sérvios da Bósnia, o "Carniceiro dos Bálcãs" Ratko Mladic, foi retirado nesta quarta-feira (22) da sala de audiência do Tribunal Penal Internacional de Haia, depois de se levantar e gritar contra os juízes.

O juiz do Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia (TPII) Alphons Orie determinou que Ratko Mladic fosse retirado, depois de se recusar a ceder ao pedido da defesa de interromper a sessão por conta da pressão alta do acusado. "Eles mentem, vocês mentem. Não me sinto bem", gritou.

* AFP