Alesc aprova lei que modifica estrutura do Ministério Público estadual

Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei que modifica a estrutura do Ministério Público estadual. O líder do governo, deputado Darci de Matos (PSD), defendeu o projeto alegando que ele vai conter a expansão das despesas com pessoal. E que só a área de combate aos crimes tributários canalizou para o Tesouro, em um ano, R$ 123 milhões. E que outros R$ 600 milhões serão recolhidos ao Estado de forma parcelada.

Câncer avança

Foto: Moacir Pereira / Moacir Pereira

A incidência do câncer nas mulheres avançou nos últimos anos de forma preocupante, especialmente entre as jovens, em relação ao HPV. A prevenção é outro dilema em todo o Estado. Os exames preventivos de câncer de colo de útero recebem diagnóstico com prazos que variam entre 60 e 70 dias, quando patrocinados pelo SUS. Dados foram revelados na assembleia estadual da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que reuniu 180 voluntárias de 64 municípios catarinenses em Florianópolis.

Tecnologia

Programa de parceria entre o Senai da Grande Florianópolis e a Intelbras vai viabilizar pesquisas em quatro laboratórios relacionados com produtos de segurança residencial e empresarial. Terão quatro segmentos: telecomunicações, redes, controle de acesso e segurança. Variam de fechaduras digitais e biométricas e novos processos de segurança. Outro projeto inovador sobre os resultados das pesquisas está sendo difundido nas comunidades em diferentes competições de drones, carros elétricos, robótica e cadeiras de rodas motorizadas.

Continuísmo

O radialista Hugo Silveira Lopes foi reconduzido à presidência do Sindicato dos Radialistas de Santa Catarina. O colégio eleitoral de uma categoria que tem milhares de integrantes em todo o Estado contou com apenas 30 votantes. Silveira Lopes está no cargo desde 1975, portanto, há 42 anos. Fato que se repete em inúmeros sindicatos do Estado.

