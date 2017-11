Agüero quer ser parceiro de Messi no amistoso contra Rússia

Buenos Aires 08/11/2017 | 14h25

O atacante Sergio Agüero manifestou nesta quarta-feira o desejo e confiança em formar o ataque da Argentina ao lado de Lionel Messi, no sábado, no amistoso contra a Rússia em Moscou.

"Se Deus quiser, jogo sábado e farei o melhor. Há bastante tempo que não jogo com Messi", afirmou o atacante do Manchester City em declarações ao canal TyC Sports.

A imprensa do país dá como certa a titularidade de Aguero no Estádio Olímpico Luzhnikí. O palco vai ser cenário da abertura e da final da Copa do Mundo 2018.

O atacante disse que se sente mais cômodo "de 9 no centro do ataque. Às vezes saio para jogar, mas meu jogo é estar na área e abrir espaço para outros jogadores, como Leo", explicou.

Aguero topou se juntar à promessa de Messi, que vai caminhar 50 quilômetros entre Arroyo Seco e a Basílica da Virgem de San Nicolás, se conquistar o Mundial do ano que vem: "sim, vamos. E vamos trotando se quiser", brincou.

O atacante não pôde participar do jogo decisivo para a classificação para a Copa, contra o Equador (3-1), por ter se envolvido em acidente de carro.

"Ser campeão do Mundial é um sonho desde criança. Obviamente não é fácil, a maioria tem esse sonho. É preciso ir pouco a pouco, temos novos jogadores. Precisamos fazer um grande grupo e levá-lo à Copa", disse o artilheiro.

* AFP