"Agora é planejar o ano que vem", diz lateral do Figueirense

Garantido na Série B do próximo ano, o Figueirense não passou de um empate sem gols com o Juventude, nesta sexta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi. Após a partida, o lateral João Paulo lembrou a reação da equipe no returno do Campeonato Brasileiro e disse que, agora, é preciso começar a planejar 2018.

— Toda nossa temporada foi na adversidade, tivemos rotatividade, troca de técnico. A gente desempenhou um bom returno, com resultados consistentes, pontuamos em jogo em casa e empatamos fora. Todo grupo está de parabéns, foi árduo, mas conseguimos. Agora é começar o planejamento para o ano que vem, conseguir subir para a Série A — projeta o lateral.

No empate com o Juventude, o jogador do Figueira avaliou o desempenho da equipe como satisfatório, com rotatividade no meio e pelos lados.

— Na segunda etapa fomos muito melhor em campo. Infelizmente não fizemos o gol, mas a gente sai de cabeça erguida. Últimos dois jogos foram fora de casa e fomos bem. Temos o último jogo em casa agora e queremos terminar com vitória — ressalta.

O zagueiro Henrique Trevisan destacou que o time procurou vencer o jogo, mesmo sabendo que não era necessário. Mais cedo, o Luverdense empatou com o Guarani, em Campinas, resultado que rebaixou a equipe de Lucas do Rio Verde (MT) e livrou o Figueira da degola.

— Conseguimos manter o Figueirense na Série B, era o mínimo que a gente tinha que fazer. Agora é planejar o ano que vem e brigar pelo título do Catarinense e da Série B — frisa o zagueiro Marquinhos.

