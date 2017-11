Acusação de assédio é 'ridícula e absurda', diz Blatter à AFP

Lausana 11/11/2017 | 09h27

O ex-presidente da Fifa Sepp Blatter considerou "ridícula e absurda" a acusação de assédio sexual feita contra ele pela goleira americana Hope Solo - em declaração enviada à AFP neste sábado (11).

Hope acusou Blatter de ter "apalpado" sua "bunda", na cerimônia de entrega da Bola de Ouro de 2013.

"Sepp Blatter agarrou minha bunda, foi há alguns anos na cerimônia da Bola de Ouro, pouco antes de eu entrar no palco", disse Solo ao jornal português Expresso.

Campeã mundial e duas vezes medalhista de ouro olímpico, Hope estava esta semana em Lisboa para participar da Web Summit.

Lá, disse ao Expresso que o assédio sexual por parte de funcionários do sexo masculino é um problema comum no futebol feminino.

"Eu vi isso durante toda a minha carreira, e eu gostaria de ver mais atletas falando sobre suas experiências", convocou Solo.

"Está fora de controle, não apenas em Hollywood, mas em todos os lugares", acrescentou, em referência à avalanche de denúncias de assédio sexual no mundo do entretenimento, da política e do esporte desde que foi revelado o escândalo do produtor de Hollywood Harvey Weinstein.

No esporte, as ginastas americanas McKayla Maroney e Aly Raisman denunciaram terem sido vítimas de abuso sexual por parte de um médico da seleção.

Blatter foi presidente da Fifa de 1998 até 2015, quando foi banido por corrupção.

* AFP