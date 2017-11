Acusação de agressão abala o mundo do sumô no Japão

Tóquio 14/11/2017 | 11h12

O organizado mundo do sumô foi abalado nesta terça-feira por um escândalo: um dos grandes campeões venerados da modalidade foi acusado de quebrar uma garrafa de cerveja na cabeça de outro lutador.

O "yokozuna" ("grande campeão") mongol Harumafuji pediu desculpas diante da imprensa japonesa, enquanto os dirigentes do esporte tradicional anunciaram que estão investigando o incidente, que provocou a suspensão do atleta em um torneio.

A imprensa informou que Harumafuji, de 33 anos, agrediu o compatriota Takanoiwa, 27 anos, no mês passado durante um encontro de lutadores da Mongólia no qual consumiu bebida alcoólica. O Japão tem quatro "yokozuna", três mongóis e um japonês.

"Apresento minhas profundas desculpas pelos ferimentos de Takanoiwa", declarou Harumafuji aos jornalistas, que lotaram o centro de treinamento de Dazaifu, na ilha de Kyushu.

O diretor jurídico da Associação Japonesa de Sumô, Tomokatsu Taniguchi, afirmou que treinador de Takanoiwa apresentou um atestado médico sobre um ferimento na cabeça que exige duas semanas para a recuperação.

"Não confirmamos o vínculo entre o ferimento e a acusação contra Harumafuji", disse Taniguchi.

"Harumafuji estará ausente a partir do terceiro dia do torneio que está sendo disputado em Fukuoka", anunciou a Associação no Twitter, sem apresentar detalhes.

O sumô é um esporte repleto de rituais, que incluem um treinamento extremamente rigoroso e uma hierarquia estrita. A modalidade é alvo de boatos sobre lutas manipuladas, apostas ilegais e testemunhos de abusos físicos extremos.

Em 2007 um aprendiz de sumô de 17 anos faleceu, vítima de maus-tratos por parte do treinador e de outros lutadores mais velhos. O técnico, que agrediu o adolescente com uma garrafa de cerveja, foi condenado a cinco anos de prisão por negligência que provocou a morte.

