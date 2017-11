Acidentes na BR-470 matam duas pessoas com intervalo de uma hora

Trânsito 20/11/2017 | 14h52 Atualizada em

Duas pessoas morreram em dois acidentes diferentes no início da tarde desta segunda-feira na BR-470 na região do Vale do Itajaí. A primeira batida com vítima fatal ocorreu às 12h05min em Indaial.

De acordo com informações da equipe de socorro do helicóptero Arcanjo 3, que foi acionado para auxiliar no resgate, um carro e um caminhão colidiram no Km 63. O condutor do carro, um Ômega, foi socorrido já em estado de parada cardiorrespiratória, com trauma crânio encefálico, torácico e abdominal.

Ele recebeu atendimento da equipe médica, mas não resistiu e morreu no local do acidente. O motorista do caminhão não teve ferimentos. A identidade da vítima fatal não foi informada.

Pouco mais de uma hora depois, outro acidente com morte ocorreu na rodovia na cidade de Ascurra. Às 13h15min um caminhão bateu contra uma moto na saída da ponte que liga o município a Rodeio, na altura do Km 88,5 da BR-470. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista morreu no local e, após a colisão, a moto acabou pegando fogo.

A identidade do motociclista ainda não foi confirmada e o trânsito ficou parcialmente bloqueado no local enquanto os bombeiros apagavam o incêndio.

Cerca de 30 minutos depois, logo adiante, no Km 89,5, um carro e uma moto também colidiram. Os bombeiros de Ascurra foram até o local e atenderam o motociclista com lesões médias.

Com os dois acidentes fatais desta segunda-feira, chega a 67 o número de mortos na BR-470 neste ano, apenas no trecho que corta o a região do Vale do Itajaí, de Navegantes a Pouso Redondo.

Leia mais:

::: Ônibus de turismo tomba e deixa feridos na BR-470, em Pouso Redondo

::: Homem morre em acidente na BR-470 em Apiúna

::: Confira outras notícias sobre a BR-470