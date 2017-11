"A confiança voltou", destaca Marco Antônio, após nova vitória do Figueirense em casa

Série B 04/11/2017 | 18h46 Atualizada em

Atacante André Luís marcou o primeiro gol dele com a camisa do Figueirense

Atacante André Luís marcou o primeiro gol dele com a camisa do Figueirense Foto: Cristiano Estrela / Diário Catarinense

Com a sexta vitória seguida no Orlando Scarpelli, o Figueirense se manteve fora da zona de rebaixamento e confirmou a boa fase dentro de casa. Na saída de campo depois de fazer 2 a 0 no Brasil de Pelotas, na tarde deste sábado, o meia Marco Antônio ressumiu o momento do Alvinegro.

— Acho que a confiança voltou. Teve um momento marcante, aquele dia triste da briga aqui, na semana seguinte teve mudança de postura, vieram nos abraçar, torcedor fora é o espelho do time dentro. A gente está perto de livrar (rebaixamento), mas agora vamos em frente que tem mais um jogo pela frente — frisa Marco Antônio, ressaltando que a briga para escapar do Z-4 está embolada. — A gente conseguiu dar um passo importante para conseguir a permanência.

Um dos destaques da partida, o zagueiro Ferreira destacou o trabalho do grupo e que acredita no potencial dos companheiros que entram quando são chamados pelo técnico Milton Cruz.

O volante Zé Antônio lembrou que o Figueirense conquistou seis pontos nos dois últimos jogos em casa.

— Em casa, nosso desempenho é muito favorável, bom. Agora, temos jogos fora de casa, vamos descansar hoje e um pouco amanhã, porque terça já tem outra batalha — salienta Zé Antônio.

Na próxima terça, às 20h30min, o Figueira encara o Oeste, na Arena Barueri.

Leia mais notícias sobre o Figueirense

Acesse a tabela da Série B do Brasileirão