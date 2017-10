Zidane quer a Copa do Rei, único título que não conquistou

Madri 25/10/2017 | 11h57

O francês Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, afirmou nesta quarta-feira que deseja conquistar a Copa do Rei, único título que não venceu na carreira, em coletiva de imprensa na véspera da estreia de seu equipe na competição contra o Fuenlabrada, da 3ª divisão.

"Me parece que é muito importante, muitas pessoas querem fazer acreditar que é um título menor, mas eu não acho", declarou Zidane.

"Nossa ambição este ano é vencer a Copa do Rei precisamente porque podemos, então para mim não é um troféu menos importante, para mim é um dos troféus potenciais que podemos ganhar este ano", declarou Zidane.

O técnico merengue, atual bicampeão da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol e do Mundial da Fifa, também não havia conquistado a Copa do Rei durante sua brilhante carreira de jogador.

Como meia da Juventus, Zidane disputou uma final de Copa e perdeu, enquanto na Espanha, quando defendia o Real, foi derrotado nas finais da Copa do Rei pelo La Coruña (2-1) em 2002 e pelo Zaragoza (3-2) em 2004.

"Não é algo pessoal, é uma coisa de todo o elenco, temos a vontade de jogar esta Copa, assim como todas as competições. Como sempre, queremos dar o máximo", insistiu o técnico do Real.

Recém-eleito melhor técnico do mundo pela Fifa, Zidane se disse lisonjeado pelo prêmio, mas afirmou não se considerar o melhor.

"Eu aceito este prêmio, é o trabalho que fizemos até agora, ganhamos muitas coisas com esse time", declarou o ex-craque, antes de afirmar que "aceitei o troféu, mas não sou o melhor técnico do mundo, acredito que há outros que são melhores".

* AFP