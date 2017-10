Wall Street fecha com Dow Jones em novo recorde

Nova York 24/10/2017 | 20h17

Wall Street fechou nesta terça-feira (24) com o Dow Jones em novo recorde, graças a bons resultados trimestrais de pesos pesados da indústria, como Caterpillar e 3M.

O índice industrial Dow Jones avançou 0,72%, a 23.441,76 unidades, o tecnológico Nasdaq teve alta de 0,18%, a 6.598,43 unidades, e o S&P 500 ganhou 0,16%, a 2.569,13 unidades.

Cerca de 200 das empresas listadas no S&P 500 apresentaram seus resultados nesta semana, e os lucros sólidos relatados por Caterpillar e 3M aumentaram o otimismo com a saúde do setor industrial.

"Vemos uma rotação para ações de setores muito importantes para o crescimento econômico", notou Alan Skrainka, diretor de investimentos do Cornerstone Wealth Management. Ele acrescentou que o mercado está muito animado com o trâmite da reforma tributária americana.

A fabricante de maquinário industrial Caterpillar teve alta de 5% após revelar resultados trimestrais melhores que o esperado e de aumentar suas perspectivas de crescimento, devido ao incremento da demanda em áreas como construção e mineração.

A 3M avançou 5,9% graças à melhoria de suas previsões de resultados para 2017 e ao aumento de suas vendas.

McDonald's, outro membro do Dow, subiu 0,3%. A emblemática cadeia de "fast food" relatou fortes lucros graças a suas vendas em Estados Unidos, China e outros mercados-chave.

O mercado de títulos caiu. O rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos subia a 2,420%, contra 2,366% de segunda-feira, e o dos papéis a 30 anos tinha alta a 2,929%, ante 2,883% da véspera.

* AFP