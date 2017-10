Susto 24/10/2017 | 16h12 Atualizada em

Foram divulgadas na internet imagens do assalto ao goleiro Jefferson, do Botafogo, que aconteceu na manhã do último domingo (22) no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro.

O carro de Jefferson aparece na imagem aos 40 segundos. Ele é abordado pelos assaltantes e chega a ficar de joelhos na calçada enquanto os criminosos entram no carro e fogem. O goleiro, em seguida, se levanta e sai caminhando.

