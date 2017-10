Venezuela: PDVSA inicia pagamento de bônus e afasta risco de moratória

Caracas 27/10/2017 | 14h22

A petroleira estatal venezuelana PDVSA iniciou, nesta sexta-feira (27), o pagamento de 841,88 milhões de dólares de um bônus da dívida com vencimento em 2020, anunciou a empresa, afastando o risco de uma moratória.

"A PDVSA informa que já se iniciaram as transferências bancárias correspondentes ao pagamento principal do Bônus PDVSA 2020 por um montante total de 841,88 milhões de dólares às contas do banco J.P. Morgan", afirmou a petroleira em um comunicado.

O pagamento corresponde ao principal do cupom de 8,5%, cujo capital não tinha período de carência, diferentemente dos juros, que chegam a 143,1 bilhões de dólares.

A PDVSA destacou que o pagamento "demonstra mais uma vez sua sólida capacidade operacional e financeira", em alusão aos temores do mercado de um calote.

O pagamento "desmente as vozes pessimistas que apostam no descalabro econômico do país e atacam o povo venezuelano", disse a empresa, que na próxima quinta-feira deve quitar 1,169 bilhões de dólares de um bônus que vence neste dia.

A PDVSA destacou que sua "solvência plena" foi confirmada, apesar da "guerra econômica", das sanções do presidente americano, Donald Trump, e da "sabotagem, perseguição e bloqueio financeiro" ao qual o país teria sido submetido.

* AFP