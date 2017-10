Um turno depois de vitória sobre o Grêmio, Claudinei garante Avaí evoluído

Série A 28/10/2017 | 11h00 Atualizada em

No primeiro encontro do Avaí contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, os donos da casa finalizaram 19 vezes contra oito dos azurras. Porém, o Leão saiu vitorioso, pelo placar de 2 a 0. Agora o técnico do Avaí espera que no novo jogo entre as equipes o resultado se repita, mas sem a larga diferença nas finalizações, tampouco passe tantos apuros como na arena gremista, em julho. De acordo com Claudinei Oliveira, o time evoluiu. A frequência de intervenções do goleiro Douglas nos últimos jogos, segundo ele, é menor.

— Os jogos contra Grêmio e Botafogo foram o que mais sofremos defensivamente. O Douglas trabalhou muito. No segundo turno, em que pese as três derrotas seguidas, o Douglas não tem feito mais defesas difíceis como antes. Temos sofrido menos, e ele trabalhado menos, não faz tantas como anteriormente. Isso mostra que a equipe está evoluindo. Sofremos muito contra o Grêmio e Botafogo. E hoje temos a mesma proposta sem sofrer tanto. Acho que mostra evolução. Aquele jogo foi marcante para nós, ainda mais para o Douglas, por ter passado pelo Grêmio, ter pegado um pênalti. Se pudermos sofrer menos desta vez, a gente agradece — descreve o treinador do Leão.

No entanto, diferente daquela ocasião, o adversário terá uma formação com atletas considerados reservas no momento. Focado na semifinal da Libertadores, o Grêmio preferiu poupar jogadores. Ainda assim, o técnico Claudinei Oliveira prega alerta aos azurras no confronto das 19h deste domingo.

— O Grêmio tem um elenco de qualidade. Vi o jogo contra o Palmeiras, com o time alternativo, pensando que poderia ser o mesmo contra nós. Tem jogadores de qualidade e experientes. Pode vir com a equipe mesclada, mas tem uma filosofia de jogo, como tenho a mesma com os titulares e os reservas. Podemos colocar ritmo mais forte desde o início para tentar explorar a formação deles, que pode ter menos ritmo de partida por ser alternativa — projetou o comandante azurra. Leia outras notícias sobre o Avaí

Acesse a tabela da Série A do Brasileirão