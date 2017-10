Twitter proíbe publicidade em contas de veículos russos RT e Sputnik

San Francisco 26/10/2017 | 16h27

A rede social Twitter anunciou nesta quinta-feira (26) que proibiu a existência de anúncios publicitários nas contas dos veículos de comunicação russos RT e Sputnik, em decorrência das interferências de Moscou nas eleições americanas de 2016.

Essa decisão tem "efeito imediato", comunicou o Twitter.

"Isso tem como base um trabalho que realizamos anteriormente sobre as eleições americanas de 2016 e a partir da conclusão que os serviços de Inteligência americanos chegaram de que tanto o RT como o Sputnik tentaram interferir no processo eleitoral por causa do governo russo", informou a rede social em um informe.

"Não tomamos essa decisão às pressas e a aplicamos como prova do nosso compromisso de garantir aos usuários do Twitter a totalidade do serviço", acrescentou.

* AFP