Tufão Lan deixa 5 mortos em sua passagem pelo Japão

Tóquio 23/10/2017 | 09h06

Um poderoso tufão deixou nesta segunda-feira cinco mortos, um desaparecido e vários feridos em sua passagem pelo Japão, horas depois que o país realizou as eleições legislativas.

As autoridades pediram habitantes das zonas costeiras do Pacífico que fossem para os refúgios antes que o tufão, descrito como muito potente, atingisse Tóquio e as regiões vizinhas na madrugada desta segunda-feira.

O tufão se afastou do arquipélago japonês rumo ao norte, na direção de Shikuoza, sudoeste de Tóquio, segundo a agência local de meteorologia.

O fenômeno, que foi precedido por chuvas torrenciais em todo o país durante o fim de semana, atingiu rajadas de ventos de até 162 km/h.

