Tubarão bate o Brusque e vence a primeira na Copa SC

22/10/2017

O Tubarão venceu a primeira partida na Copa Santa Catarina e agora é o segundo colocado, atrás do líder Joinville. Na tarde deste domingo, pela terceira rodada do torneio, o Peixe bateu o Brusque por 3 a 0, no Estádio Domingos Gonzales. O time derrotado, porém, ainda não sabe o que é ganhar na competição estadual que dá uma vaga à Copa do Brasil do próximo ano.

Jogando em casa, o Peixe terminou o primeiro tempo em vantagem. Aos 24 minutos, Luan contou com desvio na defesa para assinalar o gol. Logo depois do intervalo, o Peixe ampliou com Jailton e Parrudo. O Brusque teve um jogador expulso pouco após os tentos e o placar não foi alterado. Na próxima rodada, os times jogam novamente, às 16h30min de domingo, no Augusto Bauer.

Mais cedo, em confronto matutino em Lages, o Joinville assegurou a liderança com o simples empate em 1 a 1 com os mandantes. O JEC abriu o placar com a revelação Madson e a igualdade foi anotada por Roberto, contra. Os times voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 17h, na Arena Joinville, na abertura do returno.

