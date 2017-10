Trump liga para Xi depois de líder chinês consolidar seu poder

Washington 25/10/2017 | 19h27

O presidente Donald Trump falou com seu colega Xi Jinping, anunciou a Casa Branca nesta quarta-feira, depois que o líder chinês consolidou seu poder durante o encerramento do congresso do Partido Comunista.

"Falei com o presidente da China para felicitá-lo por sua extraordinária nomeação. Também discutimos NoKo (Coreia do Norte) e comércio, dois temas muito importantes", escreveu Trump no Twitter após um telefonema para Xi.

O Congresso comunista inscreveu a doutrina de Xi na constituição do partido, colocando-o no mesmo nível do líder histórico Mao Tse-Tung.

Xi alimenta especulações sobre o tempo que permanecerá no cargo, ao não se referir a um possível sucessor ao final de mais um mandato de cinco anos.

A agência estatal Xinhua informou o desejo de Xi de trabalhar com Trump para "desenhar juntos o desenvolvimento futuro das relações sino-americanas".

Trump deve se reunir com o poderoso líder asiático durante sua visita de estado à China no início do próximo mês, como parte de sua viagem à Asia marcada pela preocupação com os programas nuclear e balístico da Coreia do Norte.

Um alto conselheiro de Trump disse que "o presidente tem uma ótima relação de trabalho com Xi Jinping e quer continuar promovendo (...) uma relação construtiva e orientada a obtenção de resultados".

"O 19º Congresso do Partido (Comunista) é uma oportunidade para conseguirmos algumas coisas nesta relação visando estar em uma boa posição para o futuro", acrescentou o conselheiro.

* AFP