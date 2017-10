Trump diz que fim do acordo nuclear iraniano é 'possibilidade real'

Washington 16/10/2017 | 15h02

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (16) que o fim do acordo nuclear com o Irã é "uma possibilidade real", três dias após anunciar que não certificaria o fato de Teerã cumprir com seus compromissos.

"Pode haver um fim completo do acordo, é uma possibilidade real", declarou Trump na Casa Branca, acrescentando que uma nova fase começa e que pode ser "muito positiva".

"Veremos o que acontecerá", disse ele por ocasião de uma reunião na presença de todos os membros de seu governo.

Evocando os líderes iranianos, ele estimou que eram "excelentes negociadores". "Eles negociaram um acordo fantástico para eles, mas um acordo horrível para os Estados Unidos", ressaltou, referindo-se ao documento que visa impedir o Irã de adquirir a bomba atômica em troca de um levantamento gradual das sanções impostas a Teerã.

A recusa de Trump de "certificar" o acordo abre um período de grande incerteza, dando ao Congresso americano 60 dias para reimpor - ou não - as pesadas sanções econômicas contra Teerã levantadas em 2016 como previsto no texto.

Pouco depois do discurso de Trump, o presidente iraniano, Hassan Rohani, condenou os "insultos" do presidente americano e as "acusações infundadas".

* AFP