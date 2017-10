Tropas iraquianas retoma dos curdos a cidade yazidi de Sinjar

Bagda 17/10/2017 | 06h22

As forças iraquianas anunciaram nesta terça-feira que recuperaram o controle da cidade de Sinjar, um reduto da minoria yazidi perseguida pelo grupo Estado Islâmico (EI) no noroeste do Iraque, depois da retirada "sem violência" dos combatentes curdos.

As forças iraquianas avançam na província disputada de Kirkuk, mais ao leste, para tentar impor novamente a autoridade do governo central nas zonas ocupadas pelos curdos há três anos, durante o caos provocado pela ofensiva do EI.

"O exército iraquiano e a Hashd al-Shaabi entraram em Sinjar depois da retirada sem violência dos peshmergas", os combatentes curdos, afirma um comunicado da Hashd, uma aliança de unidades paramilitares formada em 2014 em resposta a uma convocação da principal autoridade xiita do Iraque para lutar contra o Estado Islâmico.

* AFP