Três ruas são interditadas para obras de saneamento em Joinville /

Obras 24/10/2017 | 08h23 Atualizada em

A Companhia Águas de Joinville informa que, por causa de obras nas redes de água e esgoto, três ruas de Joinville estarão interditadas nesta semana.

Rua Santa Catarina - A rua, localizada no bairro Floresta, estará parcialmente interditada a partir de terça-feira (24), no trecho entre as ruas Antônio Ramos Alvin e Elly Soares. O motivo é a implantação de rede de esgoto, que será realizada na faixa de ônibus. A previsão é que o trabalho seja concluído em uma semana.

Rua Ottokar Doerffel - A via do bairro Anita Garibaldi tem interdição parcial de segunda-feira (23) a domingo (29), das 9 às 18 horas, no trecho entre as ruas Gothard Kaesemodel e Independência.

Rua Albatroz - Localizada no bairro Costa e Silva, a rua terá interdição total na quarta-feira (25) para instalação de um macromedidor. A obra será realizada no trecho entre as ruas Inambu e Almirante Jaceguay, das 7h30 às 19 horas. Os desvios poderão ser feitos pelas ruas Almirante Jaceguay e Valmor Harger. Caso chova, a obra poderá ser cancelada.

Leia as últimas notícias de Joinville e região

A Companhia pede a compreensão de todos e a atenção dos motoristas que trafegarem nos locais. Mais informações pela central de atendimento 115.