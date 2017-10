"Tottenham não é só Kane", adverte Zidane

Madri 16/10/2017 | 10h57

O técnico Zinedine Zidane advertiu, nesta segunda-feira, que o adversário do Real Madrid na Liga dos Campeões não "é só Kane", antes do confronto com o Tottenham na terça pela liderança do grupo H do torneio.

"Sabemos que Kane é um bom jogador e as coisas estão indo muito bem para ele. Mas o Tottenham não é só ele, é um time muito bom e temos que nos preparar muito bem", disse o francês Zinedine Zidane em coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

"É um jogador fundamental para o Tottenham. Tudo o que faz é em direção ao gol", acrescentou o técnico merengue, que preferiu não dizer se o jogador está na mira do Real Madrid.

Para Zidane, o jogo de terça-feira é a primeira final do grupo: "temos dois jogos contra o Tottenham. A primeira final do grupo é amanhã, jogamos os dois e temos os mesmos pontos", lembrou.

"Acho que vai ser um bom jogo para todas as pessoas que gostam de futebol. Tomara que a gente consiga os três pontos", acrescentou.

Zidane não adiantou se Keylor Navas vai ser titular depois de ser recuperar de lesão, mas confirmou Cristiano Ronaldo no duelo.

"Tenho muito respeito à Cristiano. O que ele faz não é nada fácil e sempre quer melhorar. Foi bom que ele tenha marcado na Liga, mas na Champions tem muitos gols e queremos que esteja cômodo e sempre faça gols", disse o francês.

A vitória contra o Getafe colocou o Real Madrid na terceira posição da Liga espanhola e devolveu otimismo à equipe.

"A temporada vai ser muito longa. Voltamos à normalidade com todos os jogadores. Faltam alguns, mas pouco a pouco entramos na normalidade", explicou Zidane.

"Espero que a gente mantenha este ritmo. Ultimamente temos vencido, estamos melhorando e isso é bom para todos", concluiu Zidane.

* AFP