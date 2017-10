Tiroteio entre ladrões de combustível deixa cinco mortos no México

Puebla 31/10/2017 | 06h12

Cinco pessoas morreram na segunda-feira no que a polícia acredita que foi um confronto entre grupos que vendem combustível roubado no estado mexicano de Puebla, região central do país.

O confronto aconteceu em Tlaltenango, a 129 quilômetros da capital mexicana.

"No local foram encontrados quatro corpos com marcas de tiros e balas de fuzil AR-15. A quinta vítima faleceu em um hospital da região", informou a Promotoria de Puebla em um comunicado.

"A linha de investigação é um acerto de contas entre grupos criminosos que se dedicam ao roubo de combustível", acrescenta a nota.

Os confrontos entre grupos dedicados a esta atividade pelo domínio da região aumentaram nas últimas semanas, após operações militares e policiais que dificultaram o roubo de combustível.

* AFP