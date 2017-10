Tillerson pede a Exército birmanês que detenha violência contra rohingyas

Washington 27/10/2017 | 00h32

Durante um telefonema realizado nesta quinta-feira, o secretário americano de Estado, Rex Tillerson, pediu ao chefe do Exército de Myanmar que ajude a acabar com a violência contra os muçulmanos rohingyas.

No telefonema ao general Min Aung Hlaing, o secretário de Estado manifestou "preocupação com a continuada crise humanitária e as atrocidades reportadas" no estado de Rakine, revelou o porta-voz do departamento Heather Nauert.

"O secretário pediu às forças de segurança de Myanmar que apoiem o governo na tentativa de acabar com a violência em Rakine e permitir o regresso seguro dos refugiados, especialmente o grande número de rohingyas".

Ao menos 600 mil refugiados rohingyas fugiram de Mianmar desde que a violência no estado de Rakine teve o seu ápice em agosto, informou a ONU em um comunicado divulgado no domingo.

* AFP