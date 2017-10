Theresa May se reunirá com Juncker em Bruxelas na segunda-feira

Londres 15/10/2017 | 20h21

A primeira ministra britânica, Theresa May, viajará nesta segunda-feira a Bruxelas para reunir-se com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, a poucos dias de uma cúpula europeia sobre o Brexit, informaram neste domingo à AFP fontes próximas à dirigente.

O ministro britânico do Brexit, David Davis, acompanhará May ao jantar com Juncker.

Os chefes de Estado e de governo da UE se reunirão na quinta e na sexta-feira em Bruxelas para fazer um balanço sobre as negociações para preparar a saída do Reino Unido da União Europeia.

Embora o gabinete da primeira-ministra insista que essa reunião está prevista há semanas, a viagem de May a Bruxelas dá uma impressão de urgência, após uma última rodada de negociações decepcionantes sobre o Brexit.

Ao fim das conversas na quinta-feira, o negociador da UE, Michel Barnier, lamentou a falta de avanços com Londres, especialmente em relação à questão financeira.

Antes de abordar a futura relação entre Reino Unido e UE, Bruxelas exige "progressos suficientes" em três questões que considera prioritárias: a quantia financeiro a ser paga no divórcio, os direitos dos cidadãos europeus e as consequências do Brexit para a Irlanda.

* AFP