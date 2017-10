The Weinstein Company anuncia que está negociando sua venda

Nova York 16/10/2017 | 12h52

The Weinstein Company, co-fundada por Harvey Weinstein, envolvido num enorme escândalo de abusos e violência sexual, anunciou nesta segunda-feira que está negociando sua venda ao fundo de investimentos Colony Capital.

"A empresa iniciou negociações com a Colony Capital, visando uma possível venda de todas ou de parte significativa de suas ações", indicou a companhia, acrescentando que concluiu um acordo preliminar para o desembolso imediato de dinheiro com este fundo de investimentos criado pelo magnata Tom Barrack, amigo do presidente Donald Trump.

* AFP