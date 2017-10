Tenista que treina em Joinville vai à final do Torneio de Córdoba

Toque de Letra 20/10/2017 | 21h48 Atualizada em

João Victor Loureiro, tenista da RS Tennis de Joinville, está na final do Torneio de Córdoba, na Argentina, disputa na categoria 16 anos que abre a série sul-americana. Ela classifica os melhores para a Gira Europeia de 2018. Diante do argentino Matias Iturbe, João venceu por dois sets a um, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2.

Agora, João vai encarar o vencedor do duelo entre o algoz de Pedro Boscardin Dias, o peruano Christopher Li, e o argentino Máximo Lucentini – jogo não encerrado até o fechamento da coluna.

Nas duplas, João e o joinvilense Pedro Boscardin Dias perderam a final por dois sets a zero – parciais de 6/3 e 6/2 – para o argentino Matias Iturbe e o uruguaio Francisco Llanes.