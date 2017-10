Temporada da NBA começa com derrota do atual campeão

Oakland 18/10/2017 | 06h12

O Golden State Warriors, atual campeão da NBA, iniciou a temporada 2017-18 com uma derrota de 122-121 para o Houston Rockets na noite de terça-feira, enquanto o vice-campeão Cleveland Cavaliers superou o Boston Celtics por 102-99.

Com grande atuação de James Harden, que terminou a partida com 27 pontos e 10 assistências, e a estreia do armador Chris Paul (4 pontos e 10 assistência), o time de Houston surpreendeu o GSW.

Nos Warriors, o cestinha foi Nick Young, que saiu do banco e anotou 23 pontos. Stephen Curry fez 22 pontos, mas errou um arremesso de três pontos a um segundo do fim da partida que teria mudado o resultado da partida.

Na primeira partida da temporada, os Cavaliers do astro LeBron James derrotaram o Boston Celtics por 102-99.

Além da derrota, os Celtics perderam um de seus reforços para a temporada, Gordon Hayward, que sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo.

A partida também marcou a estreia de Kyrie Irving, ex-jogador de Cleveland, como jogador da equipe de Boston.

LeBron foi cestinha do jogo, com 29 pontos, 13 deles no último quarto.

* AFP